Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo a Romaniei a debutat, vineri, cu doua victorii in grupa A a turneului de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Berlin. Tricolorii au invins Iran si Kazakhstan. In primul meci al zilei, Romania a trecut de Iran, cu scorul de 15-4, iar in cea de-a doua partida a dispus de Kazakhstan,…

- Nationala de polo a Romaniei a debutat, vineri, cu doua victorii in grupa A a turneului de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Berlin. Tricolorii au invins Iran si Kazakhstan.In primul meci al zilei, Romania a trecut de Iran, cu scorul de 15-4, iar in cea de-a doua partida a dispus de Kazakhstan,…

- Prin calificarea la turneul final Divizia Elita, cadetele CSM Constanta au intrat in galeria selecta a celor mai bune sase echipe din tara la aceasta categorie de varsta Echipa de volei cadete a CSM Constanta a realizat performanta de a se califica la turneul final Divizia Elita, patrunzand astfel intre…

- Chiar daca au trecut doar doua etape din preliminariile EURO 2024, in urma rezultatelor de pana acum se pot face deja calcule pentru șansele de calificare ale echipei naționale a Romaniei la turneul final. Acolo unde vor merge primele doua clasate din fiecare grupa. Gazeta va propune un scenariu, pornind…

- Nationala de handbal masculin a Austriei a obtinut a patra victorie din grupa preliminara 4, sambata seara, cu Ucraina, si s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2024. Romania pastreaza sanse la calificare, dupa succesul cu Insulele Feroe, potrivit news.ro.Sambata, tricolorii…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins echipa Marii Britanii cu scorul de 16-2, joi, in Divizia B europeana a Cupei Mondiale 2023, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.In celalalt meci al zilei, Germania a invins Ucraina cu 9-7.Tricolorii vor mai juca la Otopeni cu Germania (sambata,…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins echipa Marii Britanii cu scorul de 16-2, joi, in Divizia B europeana a Cupei Mondiale 2023, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, informeaza Agerpres. Tricolorii vor mai juca la Otopeni cu Germania (vineri, ora 19:00), cu Ucraina (sambata,…

- Comertul dintre Germania si China a atins anul trecut un nivel record, astfel incat statul asiatic este cel mai important partener comercial al Germaniei pentru al saptelea an consecutiv, in pofida avertismentelor politice de la Berlin privind dependenta excesiva, transmite Reuters. Fii la…