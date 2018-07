Naţionala de polo a României s-a calificat în optimile CE. Tricolorii, învinși de Rusia în ultimul meci din grupă Nationala de polo a Romaniei s-a calificat in optimile CE, de pe locul 3 in grupa, cu o victorie si doua infrangeri. Tricolorii au fost invinși, vineri, de reprezentativa Rusiei, cu scorul de 12-7, in ultima partida din grupa D a Campionatului European de la Barcelona. Scorul pe reprize a fost 3-1, 2-4, 1-3, 1-4. Marcatorii echipei Romaniei au fost Ghiban 2 goluri, Oanta 1, Gergelyfi 1, Radu 1, Negrean 1, Gheorghe 1, iar pentru Rusia s-a remarcat Merkulov 5 reusite. In cele doua partide anterioare din grupa D, tricolorii au pierdut cu campioana continentala en-titre, Rusia, scor 5-11 (3-1, 3-1,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

