- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, scor 3-0, de reprezentativa Italiei, in meciul de deschidere a Campionatului European. Partida in compania detinatoarei trofeului s-a disputat in aer liber, in premiera pentru competitie, in Colosseum-ul din Verona, cu circa 12.000 de spectatori…

- Naționala de juniori Under 19 a Moldovei a fost invinsa intr-un meci amical de echipa FC United din Emiratele Arabe Unite, antrenata de Ilie Cebanu, scor 1:4. Partida s-a disputat pe unul dintre terenurile complexului sportiv Sheriff din Tiraspol, scrie moldfootball.com. Moldova U19 – FC United (EAU)…

- In meciul al doilea de la Campionatele Europene, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei, cu turdeanca Daria Cocan in teren, a pierdut cu scorul de 0-3 in fața naționalei Turciei. Sportiva din Turda a reușit și in partida cu selecționata Turciei sa puncteze, respectiv de trei ori. Astazi, in meciul…

- Ieri, in semifinala pentru locurile 5-8 de la Campionatele Balcanice de volei feminin, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei a invins cu scorul de 3-0 (26-24; 25-11; 25-10) naționala Macedoniei de Nord. Din nou, tanara voleibalista din Turda, Daria Cocan, a fost una dintre cele mai bune jucatoare…

- Echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei a terminat pe locul 3 in grupa A la Campionatele Balcanice, dupa ce in ultimul meci a invins cu scorul de 3-0 echipa Moldovei. Dupa ce a punctat de șapte ori in meciul cu Serbia, turdeanca Daria Cocan a jucat și in meciul cu Moldova, unul in care [...] Articolul…

- Delegația naționalei de tineret a Moldovei s-a deplasat in dimineața zilei de astazi, 13 iunie, la ora 9:50, inspre Gibraltar. Echipa condusa de antrenorul Ștefan Stoica urmeaza sa intalneasca echipa similara a Gibraltarului intr-un meci din preliminariile Campionatului European 2025, programat pe data…

- Naționala din Kosovo da semne de slabiciune dupa minutul 60, dar și „tricolorii” au probleme de menținere a ritmului tot in partea a doua a meciurilor. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Elveția - Romania se joaca…

- Meciul de volei Romania – Cehia din cadrul Golden League se joaca joi, 8 iunie, de la ora 17.00, la Pitesti Arena. Miercuri, Federatia de Volei organizeaza, la Primaria Pitești, o conferința de presa la care vor fi prezenți Naranjo Guillermo – antrenor echipa naționala, Adelina Ungureanu – capitanul…