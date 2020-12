Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au reusit calificarea in patru finale, la individual compus, inele, sarituri si paralele, miercuri, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica pentru juniori de la Mersin (Turcia), in timp ce echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea. Ucraina a obtinut medaliile…

- Potrivit datelor Transgaz, se produc zilnic circa 270.000 de Mwh, se importa 47.000 de Mwh din Rusia, via Ucraina (20.000 Mwh, saptamana trecuta - n.r.), alți 8.000 de Mwh din Bulgaria și avem si extracție din depozite. Aceste date arata ca Romania inregistreaza consumuri ridicate de gaze, chiar și…

- Jean Vladoiu, fostul atacant al echipei naționale, a comentat infrangerea Romaniei din Islanda, scor 1-2. Toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda a invins Romania, scor 2-1, in semifinala „barajului” pentru Campionatul European.Nordicii vor juca pentru un loc la Euro cu Ungaria,…

- Narcis Raducan, 46 de ani, a facut analiza meciului Islanda - Romania 2-1 pe blogul sau, explicand ce le lipsește „tricolorilor” pentru a putea ajunge din nou la un turneu final. Romania și-a luat adio de la Euro 2020 dupa infrangerea din semifinala barajului de calificare, 1-2 cu Islanda. Islanda…

- Gylfi Sigurdsson (31 de ani, mijlocaș ofensiv), fotbalistul care a reușit o „dubla” pentru Islanda in meciul cu Romania, 2-1, din barajul pentru calificare la Euro 2020, a oferit declarații la finalul partidei. Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda va juca pentru un loc…

- Razvan Raț, 39 de ani, a vorbit in direct la GSP Live dupa Islanda - Romania 2-1 (barajul pentru calificare la Euro 2020). Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a invins-o pe Bulgaria, scor 3-1. Fotbalistul…

- Fundașul stanga Mario Camora (33 de ani) a greșit la golul de 2-0 marcat de Islanda, in minutul 35, prin Gylfi Sigurdsson (31 de ani). Partida dintre Islanda și Romania se va disputa astazi, de la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV;Daca vor trece de Islanda,…

- In perioada 16-20 septembrie 2020 s-a desfasurat in localitatea Primorsko, Bulgaria, „15th European Radio Orienteering (foxoring) Championship”.Au participat 17 cluburi de radio orientare din 8 tari: Ucraina 5, Rusia 3, Romania 2, Ungaria 2, Polonia 1, Slovacia 1, Bulgaria 2, Serbia 1.in total, la start…