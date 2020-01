Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala de handbal masculin a României va întâlni una din reprezentativele Polonia, Rusia, Bosnia sau Letonia în prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021.România, alaturi de Lituania, Turcia si Israel, s-a calificat…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins sambata, la Benevento (Italia), reprezentativa Kosovo, cu scorul de 32-21 (15-7), in al doilea meci din grupa 3 a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, prima faza, potrivit news.ro.Tot sambata se va juca si a doua partida a grupei,…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins sambata, la Bucuresti, reprezentativa Olandei, cu scorul de 27-25 (11-13), in primul meci de la Trofeul Carpati. Tricolorii vor juca finala cu Macedonia de Nord potrivit news.roIn primul meci al turneului, Macedonia de Nord – Algeria, scor…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, iar in martie va participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Azi s-a jucat finala mica a Campionatului Mondial, Norvegia - Rusia 28-33, și s-a stabilit grupa Romaniei la turneul din martie. …

- Dupa ce a reușit sa atinga succesul international in mai puțin de un an, ALMA, artista din Bulgaria, in varsta de 16 ani, lanseaza noua ei piesa – „Out of Control”, in colaborare cu Virginia Records. “Out of Control” vine dupa debutul artistei cu piesa „Perfect” și single-ul „Don’t Know”. La scurt timp…

- Klaus Iohannis a declarat miercuri la finalul summitului NATO de la Londra ca abordarea NATO fața de Rusia a ramas neschimbata. Șeful statului a raspuns astfel unei intrebari privind deschiderea afișata de unii membri ai Alianței, printre care Emmanuel Macron, pentru o relație mai buna cu Moscova. ”Abordarea…

- N.D. Muzeul Judetean de Arta Prahova „Ion Ionescu-Quintus” anunta ca maine, la ora 17.00, are loc vernisajul celei de-a XIII-a editii a Bienalei Internationale de Gravura Contemporana “Iosif Iser”. Manifestare unica in Romania, aceasta constituie una dintre cele mai importante modalitati de cunoastere…

- În urma cu tei zile, Petre Daea, ministrul demis al Agriculturii nega posibilitatea ca România sa fie afectata de o astfel de decizie: „Nu exista niciun fel de situatie. Si nici nu va fi în România”, a declarat Daea la Digi24. Decizia actualizeaza un act…