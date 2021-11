Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va debuta vineri, cu Iran, la Campionatul Mondial din Spania. Tricolorele vor pleca spre Castello chiar de Ziua Nationala, cu un obiectiv oficial modest: clasarea in primele 10 locuri, potrivit news.ro. Echipa Romaniei bifeaza a 25-a participare la Mondiale,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a reunit la Sala Polivalenta din Bucuresti pentru actiunea de pregatire centralizata premergatoare participarii la Campionatul Mondial din Spania. Tricolorele vor ramane in cantonament pana pe 1 decembrie, dupa care vor evolua la CM, competitie care se va desfasura…

- Saptamana viitoare, echipa naționala feminina se va reuni in vederea ultimelor pregatiri pentru Campionatul Mondial din Spania, din decembrie. Stagiul de pregatire se va desfașura la București, in perioada 23 noiembrie – 1 decembrie, primul meci al „tricolorelor" la Mondiale ...

- Lotul național de handbal senioare al Romaniei va desfașura o acțiune de pregatire centralizata la București in perioada 23 noiembrie – 1 decembrie, urmata de participare la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie). Din lotul de 21 de jucatoare convocate fac parte și cinci fete de la CS Minaur…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit GSP.ro. Nu a fost de ajuns insa ca selecțioanta sa prinda barajul de calificare la turneul final. Dupa meci, antrenorul Mirel Radoi…

- Forul international de handbal a anuntat ca toti participantii la Campionatul Mondial feminin, care debuteaza în 1 decembrie, trebuie sa fie vaccinati anti-Covid 19 sau sa faca dovada trecerii prin boala, iar la sosire trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72…

- Naționala masculina de seniori se reunește in perioada 31 octombrie – 7 noiembrie, pentru o acțiune de pregatire centralizata la București, ce va fi urmata de trei meciuri amicale: 2 noiembrie, Romania – Georgia (București, Sala Dinamo, ora 18.00, in direct la TVR1) 4 și 6 noiembrie, doua partide amicale…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…