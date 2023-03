Naționala de handbal feminin a României a învins din nou Ucraina, într-un amical Selectionata feminina de handbal a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 29-23 (18-9), sambata, in Complexul Sportiv Polivalent Unirea, intr-un meci de pregatire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Naționala de handbal feminin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Naționala defeminin…

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desfasurat vineri un "atac masiv" asupra unor instalatii energetice extrem de importante din complexul militaro-industrial al Ucrainei, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presdintele Volodimir Zelenski a postat, vineri, un mesaj video pe Facebook, in care vorbeste despre atacurile cu rachete si drone cu care Rusia a lovit Ucraina in ultimele 24 de ore si sustine in continuare ca doua dintre aceste rachete au trecut prin spatiul aerian al Romaniei, desi autoritatile…

- Franța și Italia au convenit sa furnizeze Ucrainei un sistem de rachete antiaeriene SAMP-T, informeaza BFMTV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins sambata, la Benidorm, reprezentativa Bahrain, in cadrul unui turneu amical la care mai participa Spania si Argentina. Tricolorii au incheiat cu un bilant de doua victorii si o infrangere, in fata adversarelor participante la Campionatul Mondial din…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins vineri, la Benidorm, reprezentativa Argentinei, in cadrul unui turneu amical la care mai participa Spania si Bahrain. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa joi, la Benidorm, de reprezentativa Spaniei, in cadrul unui turneu amical la care mai participa Argentina si Bahrain. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, respinge afirmatiile privind livrarea de arme catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in Romania, relateaza Agerpres. Afirmația acestuia a fost rapid preluata de presa rusa,…