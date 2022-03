Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei sustine, miercuri, 2 martie, de la ora 18.05, la Sala Sporturilor din Mioveni, prima partida din cadrul „dublei” cu Danemarca, in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European din 2022. Returul cu Danemarca, in 5 martie, la Odense. In clasamentul grupei,…

- Cristina Neagu revine la lotul național dupa o pauza de aproape un an. Ea alaturi de Pintea, Dumanska și celelalte colege vor juca ”dubla” pentru calificarea la turneul final cu Danemarca, liderul grupei Naționala pregatita de Adrian Vasile reia batalia pentru Campionatul European și va juca maine (18:05,…

- Dupa un an de pauza auto-impusa, capitanul Cristina Neagu s-a prezentat, duminica, la reunirea reprezentativei Romaniei de handbal feminin, in vederea partidelor cu Danemarca din preliminariile Campionatului European 2022.

Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, va intalni formatia TSKA Moscova in faza play-off a Ligii Campionilor, in dubla mansa eliminatorie, pentru calificarea in sferturile de finala ale competitiei, potrivit news.ro.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, in deplasare, formatia ungara Vaci NKSE, scor 31-30 (15-16), in ultimul meci din grupa D a European League, potrivit news.ro.

Nationala feminina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat in premiera la Campionatele Europene, dupa ce a invins clar Ucraina, cu scorul de 17-9 (5-2, 2-4, 7-3, 3-1), sambata seara, in penultimul sau meci din Grupa A a preliminariilor, gazduita de Bazinul Steaua din Bucuresti, potrivit Agerpres.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea ramane pe locul 2 in grupa D a European League, dupa ce a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia daneza Viborg HK, scor 31-20 (15-8), in meci restant din prima etapa. Ambele echipe sunt deja calificate in sferturi, anunța news.ro.

Selectionata U16 a Romaniei, pregatita de Victor Ene, a incheiat stagiul de pregatire din Cipru cu un esec, 1-2, in fata nationalei gazda, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.