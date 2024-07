Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal Feminin va avea loc in 2025, in perioada 2 iulie - 27 iulie. Romania a reușit sa se califice in play-off-ul pentru marele turneu din Elveția dupa ce a caștigat șase meciuri consecutive. In prima partida din fazele eliminatorii pentru Euro, naționala de fete va intalni…

- Naționala feminina s-a calificat in play-off-ul pentru Campionatul European de anul viitor dupa victoria cu 3-0 impotriva Kazahstanului! In ultima partida din preliminarii, tricolorele s-au impus cu 3-1 și in fața Armeniei și au incheiat grupa cu victorii pe linie! ROMANIA – ARMENIA 3-1Au marcat: Ciolacu…

- Naționala feminina de fotbal incheie grupa de calificare la Campionatul European de Fotbal Feminin din 2025 pe stadionul din cadrul complexului CSN ”Arcul de Triumf”. Tricolorele mai au de disputat doua jocuri, contra Kazahstanului in deplasare, pe 12 iulie, și pe teren propriu, contra Armeniei.

- Selectionerul Slovaciei, Francesco Calzona, a declarat miercuri seara, 26 iunie, ca ii place stilul de joc al tricolorilor selecționați de Edward Iordanescu, dupa remiza (1-1) care a calificat ambele echipe in optimile Euro 2024.„Am vrut sa castigam grupa si ne-am descurcat bine in cea mai mare parte…

- Nationala de volei feminin a Suediei a castigat, duminica, la Ostrava, trofeul Golden League, dupa ce a invins in finala competitiei, reprezentantiva Cehiei, scor 3-2. Romania a incheiat pe locul 4, iar in turneele preliminare a invins Suedia fara probleme, transmite News.ro. Scorul pe seturi a fost…

- Școala targovișteana de lupte are din nou reprezentant in marile competiții internaționale. Marian Daniel Mihai (14 ani), sportiv legitimat la CS Targoviște, va reprezenta Romania la Campionatul European de lupte U15, gazduit de localitatea Loutraki (Grecia), in perioada 14-18 mai. Luptatorul antrenat…

- Naționala feminina de fotbal revine acasa, pe stadionul Arcul de Triumf, pentru cel de-al treilea joc din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European de Fotbal Feminin din 2025 (WEURO2025). Tricolorele vor disputa doua jocuri in compania selecționatei Bulgariei la sfarșitul lunii mai, potrivit…

- Evoluție extraordinara pentru naționala Romaniei in amicalul contra Țarilor de Jos. La Wijchen, in fața unei sali arhipline, Romania a cedat 2-3. Fetele noastre au jucat insa extrem de curajos și au avut o șansa enorma sa invinga. Dupa un prim set controlat de gazde, caștigat cu 25-20, Romania și-a…