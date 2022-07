Naționala de fotbal a României va disputa două meciuri amicale cu Slovenia și Republica Moldova Echipa de fotbal a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in luna noiembrie cu Slovenia si Republica Moldova, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Reprezentativa Romaniei va disputa pe final de an doua partide de verificare contra Republicii Moldova si Sloveniei. Cele doua meciuri din noiembrie vor fi ultimele jocuri de pregatire ale nationalei Romaniei inainte de startul preliminariilor EURO 2024”, se precizeaza pe site-ul citat, potrivit agerpres.ro . Partida cu Slovenia se va disputa pe Cluj Arena din Cluj-Napoca la 17 noiembrie, in timp ce intalnirea cu Republica Moldova… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

