Naționala de fotbal a Romaniei isi va afla, joi, de la ora 19.00, adversarele din cadrul celei de-a treia editii a Ligii Natiunilor. Tricolorii fac parte din Divizia B si vor fi in a treia urna valorica. Cele patru urne valorice sunt urmatoarele; Urna I: Ucraina, Suedia, Bosnia-Hertegovina, Islanda; Urna II: Finlanda, Norvegia, Scotia, Rusia; Urna III: Israel, Romania, Serbia, Irlanda; Urna IV: Slovenia, Muntenegru, Albania si Armenia. La competitie vor participa 55 de selectionate repartizate in patru divizii valorice, pe baza rezultatelor din editia anterioara. In diviziile A, B si C sunt cate…