Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0) Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a fost intrerupta de arbitru in minutul 18 pentru mesaje cu tenta politica, un grup de suporteri romani de la peluza Sud afisand bannerul ”Basarabia e Romania, Kosovo e Serbia”. UEFA a anuntat pe site-ul sau ca meciul a fost ”suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor”, iar arbitrul a reluat jocul dupa o pauza de aproximativ 50 de minute. In celelalte meciuri din grupa, Elvetia a dispus cu 3-0… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

