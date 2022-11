Selectionata Braziliei a invins echipa Serbiei cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in primul sau meci din Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, prin dubla lui Richarlison. Prestația sarbilor a fost una slaba, jucatorii lui Dragan Stojkovic nu au avut niciun șut pe spațiul porții. Eroul serii a fost Richarlison, care la debutul sau la o Cupa Mondiala, a marcat o dubla, cel de al doilea gol inscriindu-se cu succes in competiția pentru cea mai frumoasa reușita a turneului. Fiesta braziliana a fost declanșata cu adevarat in minutul 60, cand Alex Sandro a…