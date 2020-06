Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit președintelui Statelor Unite, democrații americani sunt „mult mai nechibzuiți și, de fapt, sunt cam nebuni”. Președintele SUA, Donald Trump, i-a numit joi pe democrații americani „țara" care este cel mai dificil de abordat”, in comparație cu Rusia, China și Coreea de Nord. Vorbind in Wisconsin,…

- In prima zi a Reuniunii ministeriale NATO, ministrii aliati ai Apararii au evaluat stadiul implementarii posturii NATO de descurajare si aparare, cu accent pe implicatiile generate de dezvoltarea de catre Rusia a sistemelor de rachete duale si nucleare, iar partea romana a solicitat, intre altele, o…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca decizia de prelungire sau nu a starii de alerta "depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale solicitari". "Dinspre Guvern si dinspre Palatul Cotroceni ni se spune ca starea de alerta ar urma sa fie prelungita.(...)…

- Nu e de mirare, in aceste condiții, ca o mulțime de analiști, experți, politicieni și jurnaliști incearca sa surprinda aceste schimbari și, mai ales, sa intuiasca marile transformari care vor urma. Printre cei care iși dau cu presupusul se afla și doi foști ambasadori de pe malurile Oceanului Atlantic,…

- Strategia Nationala de Securitate a SUA semnata de Donald Trump introducea China alaturi de Rusia, ba chiar inaintea Rusiei, drept inamic, competitor, oponent al Statelor Unite pe arena globala.

- Pe parcursul anului trecut, cheltuielile militare s-au ridicat la 1.917 miliarde de dolari (1.782 miliarde de euro) la nivel mondial, o crestere anuala cu 3,6%, cea mai mare din 2010. „Cheltuielile militare au atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece” in 1989, a declarat pentru AFP…

- Daca schimbarile climatice ajuta, importanța strategica a Arcticii va crește enorm in anii urmatori, in masura in care va fi posibila exploatarea resurselor naturale pe care le deține (in special hidrocarburi) și deschidera unor noi rute maritime. Și asta motiveaza unele dispute teritoriale intre țarile…

- Tentativa de trecere ilegala a frontierei Ruse a avut loc anul trecut dar a fost dezvaluita prima data publicului marți, de parchetul regiunii Murmansk. Trei cetațeni sirieni s-au urcat intr-o mica barca cu motor in golful Devinka Zavod, in fiordul Pechenga (districtul Pechengsky, Regiunea Murmansk)…