- "A fost inregistrat decesul cu numarul 14. Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 si care a decedat in aceasta dupa amiaza", anunta Grupul de Comunicare Strategica Barbatul suferea…

- Au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungand la 11. Este vorba despre: Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata.Data deces: 22/03/2020 Femeie, 80 ani, pacienta in …

- In aceasta seara (luni, 23 martie n.r.) a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita dializa și…

- “A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie, in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi (luni,…

- Un al șaselea pacient infectat cu COVID-19 a decedat, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi…

- O a patra persoana confirmata pozitiv cu COVID 19 a decedat luni dimineata, 24 martie. “In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean…

- Un barbat in virsta de 70 de ani, din Neamt, infectat cu coronavirus, a decedat, duminica, 22 martie, la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. El avea afectiuni cronice preexistente: diabet, hipertensiune arteriala: “In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane…

- ■ sunt 31 de noi cazuri de imbolnaviri si 31 de persoane vindecate ■ au fost intocmite 98 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor ■ Alte 31 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost inregistrate de la ultima raportare, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 308. Dintre…