Nathan Evans a lansat Catch You When You Fall

Nathan Evans a lansat “Catch You When You Fall”. Schimbarea cursului și pornirea intr-o noua direcție necesita curaj. Și totuși caile necunoscute ar trebui sa fie intotdeauna ințelese ca o oportunitate. Este exact ceea ce știe compozitorul NATHAN EVANS. Așadar, muzicianul, care a declanșat un hype la nivel mondial in jurul reinterpretarilor sale pentru cantece tradiționale, pornește pe cai necunoscute cu noul sau single – “CATCH YOU WHEN YOU FALL” și iși incurajeaza fanii sa profite de oportunitați in loc sa le lase sa treaca. NATHAN EVANS a luat cu asalt inimile cu cover-ul lui WELLERMAN, o melodie…