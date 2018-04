Stiri pe aceeasi tema

- Stafeta feminina de 4x100 m a Australiei a stabilit joi un nou record mondial in concursul de natatie din cadrul Jocurilor Commonwealth-ului, cu timpul de 3 minute 30 secunde 05/100, in a doua zi a competitiei ce are loc in orasul Gold Coast din statul australian Queensland. Shayna Jack, Bronte Campbell,…

- Printul Charles si sotia sa Camilla au sosit in orasul australian Brisbane pentru a asista la deschiderea editiei a 11-a a Jocurilor Commonwealth-ului, relateaza DPA. Printul Charles participa la deschiderea de miercuri a Jocurilor Commonwealth in numele mamei sale, Regina Elisabeta a II-a. Cuplul regal…

- Sprinterul canadian Andre de Grasse, vicecampion olimpic la JO 2016 in proba de 200 m, a declarat forfait pentru Jocurile Commonwealth-ului, programate luna viitoare in Australia, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. De Grasse (23 ani) a anuntat ca a decis sa nu participe la intrecerile care…

- Inotatorul australian George Corones, care va implini luna viitoare 100 de ani, a stabilit un nou record mondial la categoria sa de varsta, in proba de 50 m liber, cu ocazia calificarilor pentru Jocurile Commonwealth-ului, care au loc la Gold Coast, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Corones a…

- Finlandezul Iivo Niskanen a cucerit medalia de aur in proba de 50 km, start grupat (stilul liber), la schi fond, disputata sambata la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang, in timp ce reprezentantul Romaniei, Paul Constantin Pepene, s-a clasat pe locul 32. Niskanen, 26 ani, a cucerit…

- In 2014, Godwin a fost pentru prima data invitata la un concurs in strainatate, in SUA. Competitia a avut loc sub patronajul Nadiei Comaneci, chiar in orasul in care locuieste fosta mare gimnasta, Oklahoma. "Nadia nu trebuie sa vina si sa ne vorbeasca (n.r. - gimnastelor australiene), dar…