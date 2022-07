Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Vlad Stancu a cucerit, sambata, medalia de argint in proba de 800 m liber, in finala disputata la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni. Timpul sportivului roman a fost de 7min54sec02/100. Este a treia medalie pentru Stancu (CSA Steaua), dupa cele de aur de la 1.500…

- David Popovici (17 ani) s-a calificat, sambata, in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de inot pentru juniori, de la Otopeni. Inotatorul roman a avut cel mai bun timp din semifinale: 48.31 secunde. La randul lui, Patrick Sebastian Dinu, care a inotat in cea de-a doua semifinala, a incheiat…

- Inotatorul roman Vlad Stefan Stancu s-a calificat, vineri, 8 iulie, in finala probei de 800 m din cadrul Campionatelor Europene pentru juniori de la Otopeni. Campion european la 1.500 m liber, Stancu a acces in ultimul act cu al saselea timp din calificari (8 min, 7 sec, 17/100). Cel mai bun timp din…

- Sportivul David Popovici, dublu medaliat cu aur la Mondialele de seniori, s-a calificat joi in finala probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori, care se desfașoara zilele acestea la Otopeni, scrie GSP. In semifinale la 50 m liber, David Popovici a terminat pe primul…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- Inotatorul roman Vlad Stancu s-a calificat, miercuri, 6 iulie, in finala probei de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, competitie care se desfasoara, in aceste zile, in bazinul olimpic de la Otopeni. Stancu a reusit a doua performanța din serii, 15:20.56 min., și…