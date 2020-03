Nataşa Raab, interviu sfâşietor: "Din păcate, mă sting, încet. O boală autoimună care îmi afectează creierul" Natasa Raab este actrita de o viata, insa popularitatea i-a adus-o celebra replica "Prea bun, prea ca la tara!", din reclama la lactate in care o interpreteaza pe pretentioasa Coana Chiva. Din pacate, de sase luni, de cand barbatul iubit a pierdut lupta cu cancerul, ea a uitat sa mai zambeasca. Locuieste in Craiova, a albit brusc, are o boala autoimuna care ii afecteaza creierul, si nu mai vede sensul vietii. Interviul Natasei Raab pentru Click! e sfasietor. La 66 de ani, actrita pe care o stiti din serialele de televiziune precum "Inima de tigan" si "Regina", dar si din reclama la lactate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

