Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Ozzy Osbourne, Jack, s-a deplasat in Romania pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, dupa cum noteaza pagina web dedicata muzicii rock Blabbermouth. „Saptamana trecuta, m-am intors dintr-o calatorie la frontiera romano-ucraineana, care mi-a deschis ochii. /…/Am vazut umanitatea in cele mai…

- Un caz cu urmari tragice a ajuns in atenția polițiștilor satmareni, care fac cercetari pentru a afla exact ce anume s-a intamplat și cum a sfarșit o femeie in varsta de 56 de ani. Femeia, refugiata din Ucraina, a pierit dupa ce s-ar fi inecat in piscina interioara a unui hotel din stațiunea Tașnad,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, este de parere ca un atac chimic din partea Rusiei este putin probabil, sustinand ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica. El afirma ca militarii romani sunt "pregatiti pentru astfel de riscuri". "Exista amenintarea din partea Rusiei ca va folosi…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat, vineri dupa-amiaza, ca drona militara care s-a prabușit intr-un parc din Zagreb (Croația) a intrat in spatiul aerian romanesc, venind dinspre Ucraina si a iesit, in mai puțin de trei minute, catre Ungaria. „Sistemul de supraveghere a spatiului aerian al Romaniei…

- O refugiata din Ucraina munceste deja intr-o frizerie din Satu Mare Foto: Sergiu Podina Sa te afli într-o țara straina în care nu înțelegi limba și unde sa nu cunoști pe nimeni, provoaca sentimente ce nu le sunt necunoscute românilor. Nu puțini sunt românii plecați în…

- O femeie din Ucraina, mama a doua fete, a fugit din Harkov, al doilea oraș al țarii, și s-a refugiat in Romania, ajungand la București. Aceasta a relatat ca in Rusia sau Crimeea, oamenii nu cred ca Ucraina este atacata.”Un var din Crimeea (regiune ocupata de ruși in 2014) m-a invitat sa stau la…

- Valul de refugiati care au lasat in urma nu doar oameni dragi si camine, ci si cariere si visuri, a adus in Romania si sperante. Multor angajatori le-a adus speranta ca ar putea acoperi macar o mica parte din deficitul cronic de forta de munca.

- Vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani a inceput in Romania pe 26 ianuarie, iar de atunci pana in prezent 6.009 copii au fost imunizați. Un ritm foarte scazut, spun specialiștii consultați de Libertatea, care il pun in special pe seama reticenței parinților, care, insa,…