Natalie Portman a refuzat premiul Genesis. Un politician cere retragerea cetățeniei israeliene a actriței Actrița americana nascuta la Ierusalim, Natalie Portman, urma sa primeasca premiul Genesis 2018, dar aceasta l-a refuzat. Decizia a starnit un val de critici la adresa ei, iar Oren Hazan, un politician al statului Israel, cere retragerea cetațeniei israeliene a actriței. Actrița Natalie Portman urma sa primeasca premiul Genesis, care recompenseaza realizarile remarcabile ale personalitaților care exceleaza in domeniile profesionale pe care și le-au ales și care, prin activitatea lor, cinstesc poporul evreu, dar l-a refuzat, conform theguardian.com. Insoțit de o suma considerabila de bani, peste… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

