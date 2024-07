Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Ziua Internaționala a Copilului, 1 Iunie, se incadreaza, anul acesta, in perioada campaniilor electorale din Romania pentru alegerile locale și pentru cele europarlamentare. Din acest motiv, politicienii de pe Dambovița au dat, poate mai mult ca oricand, in mintea copiilor.…

- Sambata, 1 iunie 2024, Cofetaria Ghiocela – Piața Noua așteapta copiii in intervalul 12:00 – 14:00 cu muzica, inghețata și prajituri. Pe copii ii mai așteapta Mickey și Minnie, alaturi… Articolul Cofetaria Ghiocela din Motru promite copiilor inghețata și prajituri gratis apare prima data in Stiri Gorj…

- In județul Cluj, in perioda 20 mai-31 august 2024 au loc reinscrierile și inscrierile copiilor in unitațile de invațamant antepreșcolar și preșcolar, pentru anul școlar 2024-2025. In conformitate cu prevederile legislative in vigoare, O.M.E., nr. 4.018/15 martie 2024, privind aprobarea Metodologiei-cadru…

- Handbaliștii lui Dinamo și Rhein-Neckar Lowen au scapat de presiune și au aparut zambitori inaintea meciului pentru locul 3 in Final Four-ul European League. Nemții s-au incalzit cu un joc care a starnit deliciul publicului. Reporterii GSP Sebastian Culea, Adrian Jitea și fotoreporterul Cristi Preda…

- De Ziua Internationala a Copilului, 1 Iunie, Consiliul Judetean Constanta, prin Centrul Cultural Judetean Constanta ,,Teodor T. Burada", ii invita pe cei mici la distractie, in cadrul evenimentelor surpriza organizate special pentru ei Cu parinti si cu bunici, toti copiii sunt poftiti la joaca si explorare,…

- 1.000 de fluturi fluorescenți vor impanzi curtea Asociației Misionarii lui Padre Pio din Cluj-Napoca. Acești fluturi vor putea fi cumparați, iar banii vor fi folosiți in educația copiilor din medii defavorizate.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Elena Intotero, in calitatea sa de deputat, in Parlamentul Romaniei a depus doua proiecte de lege, unul prin care se propune ca anul 2025 sa fie declarat Anul National al Copilului, iar al doilea proiect de lege reglementeaza participarea…

- Centrul Cardiovascular Pediatric din Targu Mureș a sarbatorit 20 de ani de la inființare, doua decenii in care capabilul personal a salvat o mulțime de vieți. O parte din cele peste 8.000 de suflete tinere operate la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mureș le-a mulțumit…