Stiri pe aceeasi tema

- Romania, campioana la numarul de mame adolescente! Jumatate dintre mamele sub 15 ani din UE sunt din țara noastra Romania, campioana la numarul de mame adolescente! Jumatate dintre mamele sub 15 ani din UE sunt din țara noastra Aproape jumatate dintre mamele sub 15 ani din UE sunt din Romania. Nu exista…

- Contracte pentru trei loturi de autostrada lungi de 60 de kilometri se semneaza astazi, la Ministerul Transporturilor. Primele doua loturi ale Autostrazii Sibiu-Fagaras vor fi atribuite unui constructor din Turcia, acelasi care va lucra si pe loturile 3 si 4, iar pentru Autostrada Transilvania va fi…

- 27 octombrie 2023 Sprijin pentru autoritațile locale: Ministerul Finanțelor adopta masuri care sa deblocheze șantierele și sa protejeze proiectele de infrastructura finanțate din fonduri europene Guvernul a adoptat in ședința din 27 octombrie trei proiecte de acte normative inițiate de Ministerul Finanțelor,…

- Modalitatea de acordare a imprumuturilor solutioneaza unele probleme urgente ale autoritatilor administratiei publice locale, tinand cont de faptul ca, in prezent, sunt in implementare 2.835 de proiecte cu finantare din fonduri europene nerambursabile care trebuie finalizate pana la 31 decembrie 2023.…

- Marcel Ciolacu trimte corpul de control sa se ocupe de cazul de la Giurgiu, unde un polițist este filmat cand agreseaza și amenința copiii afalți in sistemul de protecție speciala.Ministrul Familiei, Natalia Intotero, i-a trimis premierului o sesizare in acest caz, iar Ciolacu a dispus controale.…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat ca mamele minore beneficiaza de o bursa 700 de lei daca merg la scoala, iar copii acestora au prioritate pentru locuri la cresa.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat vineri, la Targu Jiu, la o dezbatere privind abandonul scolar organizata de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), ca mamele minore beneficiaza de o bursa 700 de lei daca

- Cu o intarziere de cateva luni, AFIR va lansa primele masuri de finanțare din Planul Național Strategic 2023-2027. Cea mai așteptata și probabil cea mai solicitata va fi sesiunea dedicata instalarii tinerilor fermieri. Daca inițial se vorbea ca aceasta masura, DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor…