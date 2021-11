Natalia Intotero (PSD): Educaţia românească: un pas spre normalitate Am reusit! De saptamana viitoare, scolile si gradinitele pot trece in sistem fizic prin decizie proprie, daca rata de incidenta a scazut sub 3 la mie. Fara rate de vaccinare si alte idei nefaste. Este un pas spre normalitate care nu a venit intamplator, ci din momentul in care PSD si-a asumat intrarea la guvernare. Am sustinut mereu invatamantul cu prezenta fizica, cu masurile de rigoare, si vom continua sa o facem. Unitatile de invatamant trebuie sa fie ultimele care se inchid si primele care se deschid. In negocierile din coalitie, am spus foarte clar: asigurarea conditiilor necesare prezentei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de vaccinare nu va mai fi luata in considerare la nivelul intregii unitați, ci pentru fiecare structura in parte, a declarat vineri secretarul de stat in Ministerul Educației, Sorin Ion. „Saptamana viitoare, cursurile in unitațile de invațamant preuniversitar se vor desfașura in aceleași condiții…

- Deputatul Bogdan Ivan Gruia a anunțat o noua victorie pentru comunitațile locale. Legea școlilor in paragina intra in vigoare de astazi! Ce inseamna Legea școlilor in paragina? „Primariile vor avea dreptul sa modernizeze cele peste 30 de școli inchise din Bistrița-Nasaud, fara avizul Ministerului Educației…

- Beniamin Todosiu (Deputat USR): Ministerul Educației iși demonstreaza incompetența și se joaca cu sanatatea copiilor noștri ”De astazi reincepe școala. O parte dintre elevi vor fi in banci, alții acasa. Redeschiderea fizica a școlilor are loc doar acolo unde peste 60% dintre profesori sunt vaccinați.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a cursurilor din cadrul unitaților de invațamant la contextul epidemiologic actual, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații sa modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 …

- Ministerul Educatiei lanseaza concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat – sesiunea 2021 si va lansa o platforma speciala. Cei interesati isi pot face cont pana in 26 septembrie, iar examenul va avea loc in 15 octombrie.…

- Inconsecvența Guvernului de amatori conduși de Cițu poate avea consecințe criminale pentru milioanele de elevi romani care au inceput de ieri școala. PSD considera ca abandonarea de catre Guvern a masurii testarii periodice a elevilor reprezinta o decizie inconștienta, care compromite șansa la educație…

- Ministerul Educatiei anunta, joi, ca, din aceasta toamna, sase scoli-pilot vot functiona dupa principiile Programului ”Romania Educata”, potrivit news.ro.”Ministerul Educatiei a aprobat functionarea, incepand cu anul scolar 2021-2022, a sase scoli pilot, potrivit principiilor de reforma a sistemului…

- Actiunea a inceput in data de 16.08.2021 si este in curs de desfasurare.Avand in vedere apropierea deschiderii anului scolar 2021 2022, DSPJ Tulcea desfasoara activitati de evaluare a conditiilor de igiena din unitatile de invatamant.Actiunea a inceput in data de 16.08.2021 si este in curs de desfasurare.Obiectivul…