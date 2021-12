Stiri pe aceeasi tema

- Președinția continua sa justifice acțiunile Parlamentului in vederea adoptarii legii procuraturii generale. Asta se intimpla, chiar daca Comisia de la Veneția a emis o opinie critica, spune analistul politic Dionis Cenușa. Potrivit lui, exista ingrijorari exprimate la nivelul experților europeni ca…

- Autoritatile R. Moldova vor lua in considerare avizul Comisiei de la Venetia, iar unele recomandari vor fi transformate in proiecte de modificare a Legii Procuraturii. Deputatul PAS Olesea Stamate spune ca recomandarile expertilor europeni sunt binevenite si vor contribui la perfectionarea legislatiei,…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a venit cu un comentariu mai amplu dupa avizul Comisiei de la Veneția și felul in care au reacționat unii demnitari. Acesta amintește de vara din 2019, cand „cu suportul Curții Constituționale de atunci se bloca transferul pașnic al puterii catre PAS-PPDA-PSRM,…

- Criticile aduse de Comisia de la Veneția pe marginea modificarilor la Legea Procuraturii au starnit reacții in lanț din partea mai multor experți, dar și reprezentanți ai opoziției parlamentare.

- Comisia de la Venetia s-a aratat nemultumita de modul in care autoritatile de la Chisinau au promovat si adoptat modificarile la Legea Procuraturii ce se refera la modificarea componentei Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar si atributiile procurorului general. Drept reactie, ministrul…

- Comisia de la Veneția (CV) considera ca Moldova ar trebui sa revizuiasca substanțial procedura de evaluare Procurorului General. Acest lucru se precizeaza in avizul la modificarile aduse Legii cu privire la procuratura, publicata pe 13 decembrie. {{573442}}CV a discutat modificarile la Legea cu privire…

- La aproape 100 de zile de mandat a noului Guvern, Natalia Gavrilița declara ca acesta „a adus bani in Moldova și in buzunarele oamenilor”. Intr-un spot realizat in context, aceasta enumera realizarile Cabinetului de miniștri pe care il conduce, de la investire pana in prezent.