- Marți, la ora 8:00, premierul are programata o intrevedere in cadrul unui mic dejun de lucru cu prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, la Palatul Victoria.Ulterior, la ora 14:00, prim-ministrul va participa la Forumul „Moldova-Romania: Capital Bridges", destinat promovarii piețelor de…

- Pe 13 septembrie, Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, va merge la București pentru a participa la „Moldova – Romania: Capital Bridges” – primul forum la nivel inalt dedicat promovarii piețelor de capital de pe cele doua maluri ale Prutului. Natalia Gavrilița va ține un discurs la ceremonia…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, va merge maine, 13 septembrie la București pentru a participa la „Moldova – Romania: Capital Bridges”, primul forum la nivel inalt dedicat promovarii piețelor de capital de pe cele doua maluri ale Prutului.

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis i-a conferit lui Marian Lupu , fost președinte al Partidului Democrat (din poala oligarhului Vladimir Plahotniuc) și al Parlamentului (și fost președinte interimar al R. Moldova) – unul dintre artizanii conceptului de “națiune civica moldoveneasca” și truditor neobosit…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca l a primit, la Palatul Victoria, pe ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole si alimente, afectate de agresiunea militara rusa…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis sambata un mesaj la implinirea a 31 de ani de la proclamarea Independentei Republicii Moldova, afirmand ca, in toata aceasta perioada, ”Romania a fost alaturi de fratii de peste Prut, de guvernele de la Chisinau, incercand sa ajute la dezvoltarea institutionala, economica…

- Cei cinci romani raniti in accident au fost adusi in tara cu 4 elicoptere SMURD. Prima a ajuns o femeie a carei stare a fost evaluata ca fiind mai grava, urmata de alte doua femei și de doi barbați. Toți pacienții sunt internați la spitalul Floreasca, in stare stabila, dupa cum au anunțat medicii, informeaza…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița l-a primit pe ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii al Romaniei, Sebastian Ioan Burduja, aflat intr-o vizita de doua zile la Chișinau, la invitația omologului sau, vicepremierului pentru digitalizare al Republicii Moldova, Iurie Țurcanu, transmite Replicamedia.md…