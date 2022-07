Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare țara pașnica, insa are nevoie de echipament militar modern pentru a se afla in siguranța, a declarat Maia Sandu ieri. Președintele a amintit de razboiul din Ucraina și a menționat ca autoritațile de la Chișinau trebuie sa se gandeasca…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a ieșit public cu noi declarații halucinante despre Moldova. Lavrov: „Desigur, din Moldova vor sa faca a doua Ucraina. Și este foarte vizibil, mai ales acțiunile conducerii – cand declara haideți sa aderam la UE, apoi sa vedem ce ne vor promite acolo, dar poate…

- Președintele Emmanuel Macron a declarat miercuri intr-o conferința de presa cu Klaus Iohannis ca ”dorim ca dosarul privind aderarea Romaniei la Schengen sa progreseze” și a susținut ca Franța sprijina Romania in acest dosar. Chestionat in mod repetat de ziariștii romani cu privire la declarația sa anterioara,…

- Premierul Romaniei l-a primit marți pe ministrul Apararii din R. Moldova Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, 7 iunie, pe ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatîi, context în care a reafirmat sprijinul deplin…

- Lupta pentru formațiunea stancoasa pe nume Insula Șerpilor a capatat și o semnificație simbolica, dupa cum spun experți și oficiali citați de Financial Times. Aflata la doar 45 de kilometri de coastele țarii noastre, Insula Șerpilor a ajuns in atenția internaționala la inceputul invaziei Rusiei din…

- Parlamentul European a adoptat joi raportul anual privind implementarea acordului de asociere UE-Republica Moldova, cu 512 voturi pentru, 43 de voturi impotriva si 39 de abtineri, care include un apel la Uniunea Europeana sa furnizeze mai mult sprijin strategic Moldovei dupa depunerea cererii pentru…

- Franța isi va intensifica livrarile de arme catre Ucraina „in zilele si saptamanile urmatoare”, i-a promis marti presedintele Emmanuel Macron omologului sau Volodimir Zelenski, confirmand angajamente in acest sens anuntate la sfarsitul lui aprilie, relateaza AFP. Seful statului „a confirmat ca livrarile…

- „Imi este greu sa cred, urmarind poziționarile actorilor internaționali fața de invazia din Ucraina, ca nu s-au cristalizat revelații interesante, in cancelariile-cheie, pe tema rolului conflictului inghețat in procesul de luare a deciziilor și in imaginarul revizionist al Rusiei lui Putin. Și mai mizez…