- Guvernul de la Chisinau anuntase anterior ca grupul rus Gazprom a respins solicitarea Republicii Moldova de a reprograma plata pentru gazele din ianuarie, obligand autoritatile sa declare stare de urgenta in sectorul energetic. Republica Moldova si Gazprom au convenit un contract pe cinci ani care a…

- Guvernul de la Chisinau a cerut instituirea starii de urgenta energetica Foto: Arhiva. Guvernul de la Chisinau a cerut instituirea starii de urgenta energetica, dupa ce gigantul rus Gazprom a înstiintat oficial sistarea livrarilor de gaze catre Republica Moldova, daca nu va…

- In conditiile riscului intervenit pentru siguranta energetica a R. Moldova, Comisia pentru Situatii Exceptionale se intruneste in sedinta miercuri, 19 ianuarie. Dupa sedinta Guvernului, de la 15.00, vor fi anuntate deciziile luate. Premierul Natalia Gavrilita va propune sa se solicite Parlamentului…

- Parlamentul Republicii Moldova a decis instituirea starii de urgența pe o perioada de 30 de zile în contextul crizei gazelor, masura fiind solicitata de Guvern pentru a putea achiziționa gaze din surse alternative, în condițiile în care Gazprom nu mai livreaza cantitați suficiente…

- In Republica Moldova a fost instituita starea de urgenta nationala, din cauza crizei energetice, pe fondul negocierilor dificile cu Gazprom si a reducerii drastice a volumelor de gaze livrate de concernul rus. Premierul Natalia Gavrilita a explicat in plenul Parlamentului, ca instituirea acestei masuri…