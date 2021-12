Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trebui sa iasa dintr-un "cerc vicios" in care a intrat in ultimii ani, a afirmat joi seara vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, care si-a exprimat speranta ca si partenerii sai de coalitie doresc stabilitate si solidaritate pentru tara.

- Prefectul Dan Nechifor s-a aflat din nou in centrul disputelor la ședința de vineri a Consiliului Local Botoșani, dupa ce a facut plangere și impotriva hotararii privitoare la accesul gratuit al tuturor copiilor pe terenurile de sport ale unitaților de invațamant din municipiu.

- Elena Lasconi, primarul municipiului Campulung Muscel, afirma ca are planuri mari pentru perioada care urmeaza din punct de vedere investițional. „Avem planuri mari pentru campulungeni. Imi doresc ca in urmatorii 3 ani sa pot schimba cu adevarat fața acestui oraș cu potențial turistic, dar și cu o istorie…

- Gabriela Firea catalogheaza drept „speculații” informațiile care o dau parte a viitorului guvern la Interne sau la Munca. Senatoarea PSD afirma ca nu-și dorește asemenea funcții, obiectivul ei fiind un nou mandat de primar general, dar va vedea daca va lua o asemenea decizie in urma discuțiilor din…

- La finele ședinței conducerii PSD-ului, de luni, s-au anunțat concluziile. Și anume ce hotarare s-a luat, la nivelul Consiliului Politic Național in privința Guvernului Ciuca, in cazul votului ce se va da miercuri in Parlament. „PSD a decis in unanimitate sa voteze impotriva guvernului minoritar PNL-UDMR”,…

- Cererea de vaccinare s-a triplat in centrele din Prahova in ultima saptamana, iar autoritațile le cer oamenilor sa se programeze in platforma naționala pentru a evita supraaglomerarea din centre și pentru ca personalul medical sa poata asigura dozele necesare tuturor, se arata in comunicatul transmis,…

- Liviu Dragnea a stat o lunga perioada in inchisoare, insa eliberat are deja planuri marețe. Fostul politician iși dorește sa se casatoreasca cu Irina Tanase și sa aiba și copii impreuna.

- Interviu cu dr. Alexandru Patrascu, managerul Spitalului Targu Neamt Dr. Alexandru Patrascu, managerul Spitalului Targu Neamt, a implinit, recent, un an de mandat. Ajuns pe functie in plina criza pandemica, dr. Patrascu a avut parte de o serie de provocari atat din punct de vedere administrative, cat…