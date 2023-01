Stiri pe aceeasi tema

- Sondajele arata ca toți moldovenii iși doresc pace cu orice preț in Republica Moldova. Ultimul sondaj facut public, in decembrie 2022, la Chișinau, de catre compania Intellect Group arata ca 95% dintre oameni pledeaza pentru pace. De asemenea, aproximativ doua treimi din cetațeni cred ca Republica Moldova…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj sfidator. Acesta susține ca ucrainenii iși vor crea propriul miracol de Craciun, aratand ca vor ramane neinvinși in ciuda atacurilor rusești care au aruncat milioane de oameni in intuneric. La mai bine de zece luni de la invazia Rusiei in Ucraina , un razboi care…

- Administrația Statelor Unite finalizeaza planurile de trimitere a sistemului de aparare antiracheta Patriot in Ucraina, planuri care ar putea fi anunțate chiar in aceasta saptamana, potrivit unor oficiali americani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In 2021, piata de profil a ajuns la circa 165 milioane de euro. ”In ciuda contextului impredictibil, dar si a cresterilor majore de preturi atat la materiile prime, cat si la energie, piata locala de pavele si prefabricate mici va avea, in acest an, un avans cu 5% comparativ cu anul trecut, la circa…

- Președintele Volodymyr Zelenski a marcat luni, 21 noiembrie, Ziua anuala a demnitații și libertații in Ucraina, sarbatorind sacrificiile facute de poporul sau de cand a inceput invazia Rusiei și afirmand ca vor rezista și vor invinge. Subliniind sfidarea Ucrainei impotriva Rusiei, videoclipul lui Zelenskiy…

- ONU și Turcia au convenit asupra circulației navelor de-a lungul coridorului umanitar pe 31 octombrie. Astazi, 12 nave din 355 de mii de tone de produse agricole au parasit porturile Odesa, Cernomorsk și Iujnii catre țarile din Africa, Asia și Europa, transmite RBC-Ucraina cu referire la serviciul de…

- Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Marketa Pekarova Adamova vine la Chișinau. Adamova urmeaza sa viziteze țara noastra in perioada 17-19 octombrie, transmite Știri.md . Agenda vizitei include intrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu șeful statului, Maia…

- Disponibilizarile vor fi anuntate inca din aceasta luna, iar unele dintre diviziile Intel, inclusiv grupul de vanzari si marketing, ar putea vedea reduceri care vor afecta aproximativ 20% din personal. In iulie, compania avea 113.700 de angajati. Intel a refuzat sa comenteze cu privire la reducerea…