Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul saptamanii, dupa ce vor fi alese organele de conducere ale Parlamentului, probabil, presedintele Maia Sandu va invita fractiunile parlamentare la consultari, in urma carora va fi anuntat un candidat de la PAS pentru functia de premier. Declaratia a fost facuta de Igor Grosu, presedintele…

- Pe parcursul saptamanii, dupa ce vor fi alese organele de conducere ale Parlamentului, probabil, președintele Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultari, in urma carora va fi anunțat un candidat de la PAS pentru funcția de premier. Declarația a fost facuta de Igor Grosu, președintele…

- Lista ministrilor viitorului Guvern este gata si va fi prezentata in curand, a declarat seful statului, Maia Sandu, in cadrul sedintei de constituire a noului Parlament. In acelasi timp, deputatul PAS Igor Grosu spune ca formatiunea pe care o reprezinta a stabilit deja cine va fi candidatul la functia…

- Un grup de agricultori din raionul Ștefan Voda a cerut președintei Maia Sandu sa examineze candidatura lui Alexandru Slusari la funcția de ministru al agriculturii in viitorul Guvern. O cerere asemanatoare a fost adresata și președintelui interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu.…

- „In lista se vor regasi și nume care au mai fost și in garnitura doamnei Gavrilița și din garnitura in care am avut eu onoarea sa fiu, dar vor fi și nume noi”. Despre aceasta a declarat președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, in cadrul emisiunii „Punctul…

- Filmarea ar data din vremea in care Dodon era președinte al Republicii Moldova, pentru ca cei din jurl sau i se adreseaza cu formula „domn președinte”, potrivit Agora.md. Dodon este imbracat la cravata și este insoțit de mai multe persoane care ofera indicații despre animalele in care sa se traga cu…

- Publicatia Neweurope.eu, cu sediul central la Bruxelles, scrie ca a obtinut mai multe documente secrete care ar demonstra ca Statele Unite si unele state din Uniunea Europeana, in special Germania, ar fi finantat Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus pana nu demult de Maia Sandu, cu circa 56…

- Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, se arata nedumerit de tergiversarea de catre Guvern a procesului de alocare a banilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Liderul PAS și-a exprimat speranța ca decizia privind alocarea fondurilor destinate scrutinului va…