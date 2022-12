Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 02 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in comun cu angajații Serviciului de Protecție și Paza de Stat desfașoara in timp real in cladirea Președinției Republicii Moldova un exercițiu tactic comun.

- Generalul de brigada, salajeanul Adrian Chichișan, a trecut in rezerva, arata decretul semnat de președintele Klaus Iohannis in data de 28 noiembrie. Adrian Chichișan a ocupat funcția de adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, iar incepand cu data de 26 noiembrie 2021, prin decret…

- Moscova sta in spatele acțiunilor de destabilizare din Republica Moldova , a declarat ministra Afacerilor Interne de la Chișinau, Ana Revenco, in cadrul unui interviu la canalul de televiziune roman Antena 3 CNN. Șefa MAI a explicat ca se incearca schimbarea cursului democratic al statului Republica…

- Ministra de Afacerilor Interne, Ana Revenco, califica imaginile in care apare șefului Poliției de Frontiera, Roman Vasiloi, cum consuma alcool in timpul orelor de lucru intr-un restaurant din Chișinau, drept o incercare de „manipulare și dezinformare”. „Am avut in aceasta toamna vizite ale colegilor…

- Un general din Ministerul Afacerilor Interne este implicat intr-un dosar penal, in urma unui accident rutier in care, se pare, s-ar fi aflat la volanul mașinii. Cel in cauza este generalul de brigada (cu o stea) Cristian Radu, care deține funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului…

- In incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența a avut loc ceremonia Iieri de transmitere a tehnicii auxiliare de intervenție in situații excepționale din partea pompierilor voluntari din regiunea Vorarlberg, Republica Austria. In cadrul evenimentului au participat șeful IGSU, colonel…