Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a dat 40.000 de bilete pentru meciul cu CFR Cluj, in doar 17 ore de la punerea acestora in vanzare. FCSB - CFR Cluj are loc pe 11 mai, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 FCSB se indreapta cu pași repezi…

- Numar record de susținatori, evenimente de lansare de candidaturi pentru președinția Consiliului Județean Dambovița și Primaria municipiului Targoviște pentru candidații Partidului Social Democrat. Astfel, fara precedent in Dambovița, pentru președinția Consiliului județean Dambovița s-au strans 125.000…

- Arina NAN, student practicant In luna martie 2024, conform datelor centralizate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), un numar impresionant de 423.532 de persoane beneficiau de pensii și indemnizații prevazute de legi speciale. Aceste cifre reflecta o realitate complexa a situației sociale din…

- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, și la acest inceput de an, și-a imbogațit colecția cu noi titluri de carte. In primul trimestru al anului 2024 au fost achiziționate un numar total 731 de titluri de carte, respectiv un numar de 1023 de unitați de biblioteca (in principal carți). In acest scop,…

- Publicistul si analistul economic Ilie Serbanescu a murit la varsta de 81 de ani. „Cu Sfanta Impartașanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie a plecat de langa noi. Dumnezeu sa-l ierte!”, este mesajul trimis, luni dimineața de soția sa, Cristina, pe pagina ei de Facebook. Ilie Serbanescu a fost ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DCNews, ca Romania nu-și mai poate permite sa continue cu actualul sistem bugetar, dar posturile de la stat nu se vor taia „cu toporul”: - „Toata lumea așteapta aceasta reforma de 30 de ani, este nevoie și de o reforma administrativa, fara doar și…

- La nivelul judetului Constanta a fost aprobat un numar de 328,36 clase pregatitoare, pentru un numar estimativ de 7.111 elevi. In perioada 11 aprilie 14 mai 2024, parintii tutorii legali instituitii reprezentantii legali vor completa depune transmite cererile tip de inscriere. Fiecare unitate de invatamant…

- Ministerul Educației propune un numar de 134 de mii de locuri la liceu in clasa a IX-a, numar identic cu cel de anul trecut, potrivit proiectului privind cifra de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025, pus in dezbatere publica. The post ADMITERE 2024 Cel puțin 40 de mii de elevi de clasa a VIII-a…