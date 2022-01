Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anuntat joi seara ca a fost testat pozitiv la COVID-19, fiind in regim de telemunca pana luni, cand expira carantina legala. „Dupa revenirea dintr-un scurt concediu, in vederea reluarii activitatilor curente am facut un test RT-PCR care s-a dovedit a fi… pozitiv.…

- Portarul echipei AC Milan Ciprian Tatarusanu a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat clubul italian. Tatarusanu, 35 de ani, a fost testat acasa, este in stare buna si va efectua perioada de carantina impusa de protocolul sanitar. “Ciprian Tatarusanu a fost testat pozitiv la un control molecular…

- Cyril Ramaphosa, in varsta de 69 de ani, a aflat ca este infectat cu coronavirus duminica și, in prezent, are simptome ușoare și primește tratament, relateaza AFP, citata de Agerpres . Infectarea președintelui sud-african are loc in contextul in care țara trece printr-un nou val de infectari, provocate…

- Edilul a vorbit despre simptome și a transmis ca vaccinul l-a ajutat enorm. ”Altfel, am fost puțin prezent mediatic deoarece am avut Covid 19, in curand ies din izolare. Am avut o prima saptamana grea, cu fel și fel de dureri, frisoane și suferințe, dar faptul CA AM FOST VACCINAT M-A AJUTAT ENORM ca…