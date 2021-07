Stiri pe aceeasi tema

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca in tara, iar aceasta masura va incepe la 1 ianuarie 2022 intr-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. ‘Penuria de forta de munca…

- Bond a declarat ca majoritatea noilor locuri de munca vor fi in Europa continentala, compania anticipand ca cumparatorii vor merge la magazine mai ieftine dupa devastarea produsa de pandemie si pe masura ce oamenii vor cauta produse mai ieftine pe fondul inflatiei. In timp ce multi comercianti cu amanuntul…

- „Statul nu creeaza valoare. Valoarea este creata de cei care muncesc, de antreprenori care preiau riscuri, care aloca un capital, iar statul trebuie sa-i ajute pe oamenii aceștia sa aiba cat mai puține poveri. Sunt de parere ca sectorul public trebuie sa invete de la cel privat. In privat exista motorul…

- Aplicarea Zero taxe pe salariul minim reprezinta o facilitate, daca se aplica, chiar și pilot, în doua domenii, cele vehiculate fiind agricultura și HoReCa, conform declarațiilor lui Claudiu Nasui din 23 iunie. Într-o conferința de presa, reprezentanții AmCham România (Camera de Comerț…

- "Zero taxe pe salariul minim" este o idee pe care o promovez pentru a reduce inegalitatile teritoriale, iar scutirea de la orice forma de bir, taxe, impozit si contributie ar avea impact pozitiv foarte mare in sectoare precum agricultura si HoReCa, a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Romania va fi deschisa turismului extern, iar turistii straini vor putea veni in Romania cu respectarea conditiilor generale, in functie de lista pe care se afla tara, a anuntat joi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "O veste buna pentru turism si pentru HoReCa. Romania va…

- Uber a lansat a cincea ediție din Enciclopedia anuala a lucrurilor uitate și gasite in mașini. Bucureștiul este orașul din Romania in care oamenii tind sa uite obiecte cel mai des, fiind pe locul 4 in Europa. Cele mai frecvent uitate 10 obiecte in Uber, in Romania sunt: telefonul sau camera…