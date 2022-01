Pensiile speciale s-au marit per total cu 73% in ultimii șase ani și cu 8% doar anul trecut, susține deputatul Claudiu Nasui (USR), fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Acesta reproșeaza faptul ca, pentru unele categorii, cheltuielile s-au dublat și chiar s-au triplat, comparativ cu anii trecuți. O singura categorie de speciali a fost eliminata, cea a parlamentarilor, ceea ce arata ca se poate. „Ce fac restul pensiilor speciale? Cresc in continuare bine mersi. Deși, inainte de alegeri, PSD-PNL clamau ca vor elimina pensiile speciale de urgența, acum incep sa le gaseasca…