Năsui (USR), despre solicitarea unei sesiuni parlamentare extraordinare: Nu a semnat nimeni în locul meu Deputatul USR Claudiu Nasui confirma ca semnatura din tabelul cu solicitarea deputatilor Opozitiei de convocare a unei sesiuni extraordinare in perioada 20-24 august este a sa. "Nu a semnat nimeni in locul meu. Eu am semnat in ambele locuri. Faptul ca coalitia de guvernare acum recurge la practici atat de puerile incat sa nu recunoasca semnaturile Opozitiei arata disperarea care exista in tabara dansilor si arata o strategie pe care o adopta - ofensiva e cea mai buna aparare. Ei comit abuzuri, ei au aceste probleme penale care le sunt specifice si pe care le vedem o tara intreaga, ei ordona sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

