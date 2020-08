Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina de facebook, deputatul USR, Claudiu Nasui precizeaza ca un OUG care marește salariile angajaților din DSP, este in pregatiri. Aceștia ar urma sa primeasca o majorare cu 30 și 40 %. „Daca dorința de relansare a economiei este cu adevarat o prioritate pentru Romania, atunci acțiunile…

- Marcel Ciolacu anunța ca PSD va depune plangere penala la DNA impotriva unor reprezentanți PNL care ar fi transformat instituțiile statului intr-un rai al criminalitații. Liderul PSD acuza o campanie masiva de racolare a primarilor PSD, prin promisiuni și amenințari. Totodata, acesta lanseaza acuzații…

- "Am avut discuții cu consilierii noștri, cu filialele noastre și absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai ușor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum și atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poți face in politica și unele…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca partidul sau nu a fost invitat în alianța dreptei pentru București pentru ca USR se opune. PNL și USR-PLUS au convenit miercuri seara pentru candidați comuni la sectoare, colaborarea cu PMP ramânând pâna în acest moment în aer.…

- ”Este chiar trist sa te uiti peste planul de «relansare» propus de PNL. Practic este o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a «investitiilor» in prag de alegeri. Se reiau si teme vechi precum salvarea de la faliment a unor corporatii…

- "Ele sunt rodul gandirii unor oameni care nu au iesit din birouri de foarte mult timp si care nu mai stiu cum arata viata reala. Incompetenta actualului ministru al Educatiei este doar bomboana de pe coliva invatamantului romanesc. Este adevarat ca nu este o tema usoara, dar reducerea din pix a numarului…

- "Daca nu vom avea candidați unici și acțiune unica, bine coordonata in viitoarea campanie, aceste mizerii, prin care PSD/Firea/Mutu etc vor deturna acțiunile de comunicare, ne vor arunca pe toți in irelevanța. Va imaginați ca daca Nicușor Dan va fi alaturi de un candidat PNL la un sector și de un…

- Președintele ALDE Sector 3, Dr. Tiberiu Horcea, l-a criticat azi dur pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, care a criticat campania de testare din Capitala pe motiv ca nu are valoare științifica. Liderul ALDE susține pe pagina personala de Facebook ca este penibil ceea ce susține ministrul:”Ministrul…