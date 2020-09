Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, a adus, marti, o serie de critici la adresa modului in care isi desfasoara activitatea Politia Locala, mentionand ca in Sectorul 1, aceasta a avut o crestere a cheltuielilor de 170% in decurs patru ani. "La inceputul anului lansam un site in care sa fie vizibile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a anuntat, marti, ca PSD nu este de acord cu o majorare de 15% a alocatiilor, asa cum a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Ni se spune de fiecare data ca nu sunt bani. Eu cred ca este vorba despre prioritizarea cheltuielile. Daca este vorba sa vorbim…

- Vlad Dediu, presedintele UNSR, a decedat, dupa ce a fost scos inconstient din mare, la Mamaia El a fost resuscitat si a plecat cu puls la spital In cursul noptii, s a stinsAvea 22 de ani si abia terminase Universitatea Politehnica din Bucuresti. Pe 1 iulie posta pe pagina sa de Facebook urmatorul anunt:…

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, s-a declarat optimist ca alianta USR PLUS va reusi sa aiba candidati comuni la primariile bucurestene cu PNL, singura conditie ca acest lucru sa se intample fiind aceea ca acesti candidati sa fie "anti-PSD"."Eu sunt totusi optimist ca o sa reusim…

- ”Este chiar trist sa te uiti peste planul de «relansare» propus de PNL. Practic este o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a «investitiilor» in prag de alegeri. Se reiau si teme vechi precum salvarea de la faliment a unor corporatii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica ”ce se intampla cu banii” pentru copiii din Romania. Totodata,a cesta atrage atenția ca promisiunile Guvernului sunt doar niște vorbe goale. ”Vom face, vom analiza…

- Sursa foto: CSAT Pentru prima data dupa 1944, de la momentul ocuparii Romaniei de catre Armata Rosie, Federatia Rusa (mostenitoarea institutionala a URSS) a fost desemnata oficial la Bucuresti drept un inamic oficial. La 22 iunie 1941, in alianta cu Hitler, Ion Antonescu declansa ostilitatile militare…