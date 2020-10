Năsui (USR): 3,36 miliarde de lei au fost plătite în perioada iunie-septembrie pentru pensiile speciale „Risipa de bani continua, in timp ce clasa politica isi acorda noi privilegii. Nu trece saptamana fara sa mai auzim de un nou vot pentru a acorda noi sporuri sau beneficii celor apropiati de centrii de putere. Intre timp, lupta pentru a le pastra pe cele vechi se da la cel mai inalt nivel. De aproape cinci luni asteptam un verdict de la CCR legat de impozitarea pensiilor speciale. Evident ca asteptam un raspuns de la cei care ei insisi beneficiaza de pensii speciale, unii chiar multiple. Ce inseamna asta pentru romani? Ei bine, peste 3 miliarde de lei s-au dus in plina pandemie in pensiile speciale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

