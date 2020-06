Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu au postat pe Facebook un mesaj comun pe care il semneaza in calitate de co-presedinti ai USR-PLUS Bucuresti si in care solicita PNL sa rupa "orice legatura cu primariile controlate de PSD" in vederea unor negocieri pentru stabilirea de candidati comuni la primariile de sector. "In Bucuresti, functiile au fost negociate de-a lungul timpului pe coltul mesei si chiar pe sub masa. Cei care trageau sforile in PNL si-au negociat posturi in administratiile din Bucuresti, in directiile din primarii, in adunarile generale si consiliile de administratie ale companiilor municipale…