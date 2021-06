Năsui: România va fi pe harta lumii în ceea ce priveşte producţia de baterii Resursele de grafit ale tarii vor fi exploatate prin Salrom, a afirmat joi ministrul Economiei, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook, mentionand ca grafitul este o materie prima esentiala pentru fabricarea bateriilor, una dintre cele mai dinamice industrii din lume la aceasta ora. "Romania va fi pe harta lumii in ceea ce priveste productia de baterii. Resursele de grafit ale tarii vor fi exploatate prin Salrom. Unele companii de stat au mult potential. In ciuda influentei negative politice, inca au sansa sa devina mari companii de succes ale Romaniei. Una dintre ele este Salrom. Compania detine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

