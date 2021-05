Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, anunța ca Masura 3 va fi relansata. Vor fi facute mai multe modificari, astfel incat sa nu mai apara suspiciuni de frauda, a mai spus Nasui. Pana atunci, banii alocați Masurii 3 vor fi folosiți la Masura 2. Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului…

- ”In primul rand, permiteti-ne sa va felicitam pentru modul in care se desfasoara actiunea de vaccinare a populatiei, care consideram ca merge foarte bine si ne ofera speranta ca vom reveni la normalitate in curand! Totusi, nu putem sa nu observam ca acest lucru, evident, imbucurator pentru tara noastra,…

- Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR) a propus ministrului Economiei, Claudiu Nasui, garantarea creditelor pentru firmele mici si mijlocii care doresc sa-si extinda afacerile in Republica Moldova, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. O delegatie a UNPR a avut o intalnire…

- Comitetul interministerial pentru deschiderea economiei se va intruni joi pentru a discuta modul in care se poate redeschide economia si sezonul turistic in Romania, a anuntat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, intr-o conferinta de presa. El a fost intrebat cand se…

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui. „Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui.„Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- Ministrul economiei Claudiu Nasui a reprezentat Consiliul COMPET din 25 februarie care a reunit miniștrii responsabili de piața interna și industrie, alaturi de un secretar de stat, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei. Inregistrarea video a acelui eveniment arata altceva: Nu a fost…

- Airbus Helicopters si IAR au semnat un acord de Cooperare Industriala in vederea personalizarii elicopterului H145M pentru misiuni de atac pentru fortele armate romane, in prezenta lui Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si a lui Bruno Even, CEO Airbus Helicopters,…