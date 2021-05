Relaxarea restrictiilor se va intampla in trei etape, din 15 mai, 1 iunie si 1 iulie, dar toate detaliile tehnice vor fi decise de premier, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Relaxarea se va intampla in trei etape: 15 mai, apoi 1 iunie si 1 iulie. De maine practic putem sa nu mai stam cu masca in aer liber, cu cateva exceptii care vor fi formalizate in seara aceasta. Mai sunt cateva discutii pe nuante tehnice in cadrul Guvernului. Tot ce va spun acum luati ca informatii de discutat pana in seara aceasta. La 20:30 este sedinta de Guvern exact pe tema.…