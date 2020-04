Năsui promovează evaziunea fiscală și transformarea blocurilor de locuit în blocuri de birouri Romanii iși vor putea deschide firme cu sediul social in apartamente fara sa aiba nevoie de acordul vecinilor, daca nu au activitate la sediu, potrivit unei legi reexaminate și adoptate din nou de Parlament. „Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuința, prevazut de legea 196/2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este necesar atunci cand administratorul sau, dupa caz, administratorii declara pe propria raspundere faptul ca la sediul social nu se desfașoara activitate”, prevede … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

