- Structura subiectului pentru Evaluarea Nationala sustinuta de elevii de a VIII-a la Limba si literatura romana va fi simplificata, a declarat, luni, la Biblioteca Centrala Universitara, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie. „Am primit feedback referitor la modelul de Limba si literatura…

- La inceputul acestei saptamani, Monica Cristina Anisie, ministrul educatiei si cercetarii, a avut o intalnire de lucru cu Marius Ovidiu Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", si cu Simion Hancescu, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant.La aflarea…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat luni, la Adriana Nedelea LA FIX, ca nu a auzit discuții despre o posibila remaniere a ministrului Educației, Monica Anisie, pe fondul criticilor aduse acesteia la inceputul de an școlar. Referitor la intenția lui Anisie de a fi și diriginte de clasa, in paralel…

- Reluarea cursurilor este o necesitate, iar problemele care au aparut mai pot fi rezolvate pe parcurs, da asigurari premierul Ludovic Orban. Oficialii admit ca nimic nu este batut in cuie, pentru ca totul se poate schimba in funcție de evoluția pandemiei de COVID-19.

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de redeschiderea școlilor și inceperea noului an de invațamant. „Guvernul este incompetent in chestiunea deschiderii școlilor”, spune fostul premier.

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu stie in prezent daca scolile vor incepe doar online de la 14 septembrie, posibilitatea evocata in urma cu doua zile de premierul Ludovic Orban. Monica Anisie a precizat ca astazi vor demara procedurile in urma carora scolile insele vor decide forma sub…

- Ludovic Orban le-a cerut ministrului Sanatații și ministrului Educației, in cadrul ședinței de Guvern de astazi, sa definitiveze ordinul comun care stabilește regulile privind reinceperea noului an școlar.

- Scolile din Grecia se redeschid pe 7 septembrie, iar elevii si profesorii vor fi obligati sa poarte masti pentru a evita raspandirea coronavirusului, a anuntat luni ministerul educatiei de la Atena. Sefa ministerului, Niki Kerameus, a precizat ca totusi ar putea fi necesara o amanare, transmite Reuters,…