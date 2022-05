Stiri pe aceeasi tema

- Cat sunt salariile IT-iștilor in anul 2022. Criza economica, resimțita cel mai puțin de catre angajații din acest domeniu Cat sunt salariile IT-iștilor in anul 2022. Criza economica, resimțita cel mai puțin de catre angajații din acest domeniu Criza economica este resimțita cel mai puțin de catre IT-iști,…

- Romania ar putea intra intr-o criza economica fara precedent, iar Guvernul confirma și el cele mai mari temeri. Potrivit Antena 3, Guvernul anunta o criza economica de proportii printr-un raport oficial. Romanii nu vor mai avea bani sa cumpere prea multe bunuri. Mai exact, sursa citata arata ca pana…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”. „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam cu anul trecut, la…

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Masurile din cadrul pachetului Sprijin pentru Romania sunt echilibrate, considera Kelemen Hunor, care spune ca statul trebuie sa fie puternic și are obligația de a ajuta toți cetațenii. Președintele UDMR a facut aceste declarații la prezentarea masurilor, alaturi de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciuca.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca Romania este deja intr-o criza economica, iar aceasta se va adanci in perioada urmatoare, statul avand obligatia sa intervina si sa ajute toti cetatenii.

- Romania a scazut in 2020 cu 3,9%, dar PIB-ul a crescut cu 7,0% in primele doua trimestre din 2021. La jumatatea anului 2021, Romania depașea deja nivelurile anterioare pandemiei in termeni ajustați. Conform unei analize a EBRD, riscurile economice au crescut in ultima vreme. Cererea interna a ramas…

- Liderul PNL Florin Cițu spune ca Romania poate evita o criza economica de proporții daca știe cum sa gestioneze masurile economice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…