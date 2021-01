Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul zero pe salariul minim este cea mai buna masura pe care o putem lua ca sa combatem saracia si sper sa fie aplicata din 2022 in agricultura, unde sunt salarii mici si evaziune fiscala foarte mare, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.…

- Plafonarea salariilor din institutiile asa-zis autofinantate la nivelul incasat de presedintele Romaniei este un criteriu de bun simt, mai ales pentru Romania, care nu este un stat bogat, a afirmat, joi seara, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Am vorbit…

- Companiile de stat trebuie reformate masiv si trebuie pusi in functii doar acei oameni cu care sa se faca reforma, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Eu nu stiu sa fi fost o sarcina de serviciu in 2016, ca demnitarii…

- ”Absolut, este cea mai buna masura! (...) Este cea mai buna masura pe care o putem face ca sa combatem cea mai mare problema economica a Romaniei, anume saracia. Este absolut realizabila, daca avem dorinta politica sa o facem”, a declarat Claudiu Nasui, joi seara, la Antena 3, intrebat despre eliminarea…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresata premierului, ministrului…

- Ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 26 de voturi ''pentru'', 16 ''impotriva'' si nicio abtinere.

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat vineri ca masura "zero taxe pe salariul minim", inclusa in programul USR PLUS de guvernare, ar urma sa fie implementata gradual, pe parcursul a cinci ani, vizand in primul rand paturile sociale care au cele mai mici salarii. In cadrul unei conferinte de presa,…