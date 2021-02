Industria HoReCa a fost pusa la grea incercare in aceasta perioada, a supravietuit din resurse proprii, si isi justifica un ajutor, a declarat luni, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "HoReCa este o industrie care a fost pusa la grea incercare, care pana acum a supravietuit extraordinar, si din resurse proprii mai ales, iar eu consider ca isi justifica un ajutor in perioada aceasta, care nu a fost creata de ei", a spus ministrul la finalul discutiilor cu reprezentantii organizatiilor din turism. Intrebat daca exista bani pentru a ajuta aceasta industrie, ministrul…