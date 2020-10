Năsui, după scandalul dintre PNL și USR: Am depus un proiect prin care voturile din plenul reunit să nu mai fie secrete Liderul USR București, deputatul Claudiu Nasui, a spus ca a depus un proiect ce prevede ca votul în Parlament sa nu mai fie secret, anunțul venind în contextul acuzațiilor reciproce dintre PNL și USR privind votul la alegerea lui Florin Iordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ.



&"Reprezentanții aleși de români în Parlament trebuie sa dea socoteala votanților pentru alegerile lor. Haideți sa nu ne mai ascundem dupa voturi secrete și sa nu mai facem jocul unor politicieni care se țin cu dinții de scaun și de putere&", scrie Nasui pe Facebook.

Acesta…

Sursa articol: hotnews.ro

